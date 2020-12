Morto il cane di Emma Marrone ed è Stefano De Martino il primo a capire il suo dolore (Foto)

Emma Marrone è distrutta dal dolore, è morto il cane, il dolcissimo Gaetano, il cane che era un membro della famiglia. Tra i commenti spunta subito quello di Stefano De Martino, il suo cuore spezzato per questa notizia, lo stesso cuore rotto con cui risponde a sua volta Emma. Alcune foto con Gaetano e come sempre la cantante non bada certo alla perfezione dello scatto ma ai sentimenti, ai ricordi che le suscitano quei momenti. A Natale Emma sarà a casa con i suoi ma lui non ci sarà più, il suo cane non le correrà incontro e lei sentirà ancora di più la sua mancanza. Come sempre solo chi ha un cane riesce a capire ciò che si prova quando vanno via per sempre e la Marrone lo descrive bene ed è a lui che si rivolge per dirgli addio.

L’ADDIO DI EMMA MARRONE AL SUO CANE GAETANO

“Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere,ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto” e dice tutto Emma con il grazie al cane che era un pezzo della sua famiglia. Il grazie è tenerissimo: “Ci hai reso delle persone migliori”.