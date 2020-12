Pamela Petrarolo mamma a 44 anni, è nata la terza bimba dell’ex ragazza di Non è la Rai (Foto)

Pamela Petrarolo è diventata mamma, è nata la sua terza figlia ed è sempre un’emozione nuova e fortissima (foto). L’ex ragazza di Non è la Rai ha 44 anni ma davvero non li dimostra. Ha anche un nuovo amore e adesso la sua famiglia è allargata e ancora più bella. E’ Pamela Pertrarolo ad annunciare la nascita di sua figlia sui social, il post più bello perché lei e il suo compagno non si aspettavano davvero di vivere questo magico momento. Il Natale sarà diverso per tutti ma per lei e Giovanni sarà speciale perché è nata Futura. Un nome bellissimo, un nome che parla di speranza e d’amore, una gioia immensa per tutta la famiglia. Negli anni ’90 la Petrarolo era tre protagoniste più note in tv ma ancora oggi la riconoscono tutti alla sua prima parola. Energia pura e un talento che forse ha avuto meno di quanto meritasse. Lei è felice lo stesso e dolcissima dà il suo benvenuto al mondo a sua figlia.

SI CHIAMA FUTURA LA TERZA FIGLIA DI PAMELA PETRAROLO

“Benvenuta al Mondo Futura….Sei il miracolo più bello del mondo…La tua Mamma…. 3 figlie Femmine …mi sento Forte accanto a voi ….Ps: Futura, ti confido una cosa… Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo” ha scritto Pamela nel suo post mostrando la foto in sala parta. La sua piccolina tra le braccia e purtroppo quella mascherina che in questo periodo dà dolore a tutti.

Futura è appena nata ma facciamo un passo indietro. Era maggio e Pamela si sentiva un po’ strana, così ha raccontato a Pomeriggio Cinque. La sua sensazione non era sbagliata e un attimo dopo era in farmacia per comprare il test di gravidanza. Il risultato l’ha fatta piangere di gioia e ancora di più ha pianto Giovanni che non era ancora padre.

Pamela Petrarolo è già mamma di Angelica che h 5 anni e Alice di 17, nate da una precedente storia d’amore. Sarò un Natale speciale.