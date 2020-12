Gli alberi di Natale vip del 2020, tutto è pronto per le feste (Foto)

Tra i personaggi famosi c’è qualcuno in ritardo con gli alberi di Natale vip di questo 2020? Le foto sui social mostrano le case addobbate con luci e decorazioni festose. I colori scelti sono i classici rosso, oro, argento, qualcuno azzarda il rosa, altri esagerano ma c’è sempre chi bada poco all’effetto finale e pensa ai ricordi di ogni singola pallina appesa all’albero di Natale. Sarà un Natale diverso dagli altri ma i simboli di speranza non possono mancare, c’è chi sceglie tra albero e presepe, chi non rinuncia a entrambi, chi adora i villaggi innevati, chi sistema palline e luci ovunque. La prima a tirare fuori l’albero di Natale quest’anno è stata Simona Ventura, ha battuto tutti. In tv invece è stata Antonella Clerici a proporre per prima al pubblico lo studio con tutte le decorazioni rosse, le luci e ogni addobbo possibile; una scelta vincente, che ha invogliato anche i telespettatori ha pensare presto al Natale e non solo ai fornelli.

GLI ALBERI DI NATALE VIP DEL 2020

Il Natale sarà più dolce per Costanza Caracciolo e Giorgia Palmas con le loro bimbe piccolissime ma anche per Chiara Ferragni che è in dolce attesa della sua principessa.

Elena Santarelli adora preparare tutto con cura, è anche bravissima in cucina e tra candele e piatti perfetti ha già mostrato la sua tavola preferita. Per Federica Panicucci il Natale è un vero evento, due alberi di Natale, uno in camera dei figli pieno di pupazzi e dolcezze, uno nel salone, quest’anno pieno di orsi e pinguini bianchi. Per lei un enorme villaggio di Natale.

Bellissimo come lei l’albero di Natale di Paola Turani, uno stile perfetto per la sua casa. Rosso per la dolcissima Clio Zammatteo che da pochi mesi è tornata in Italia e questa volta per sempre. Rosso e oro per Valentina Ferragni e Luca Vezil. Un albero di Natale gigante per Daniela Santanché, con addobbi giganti.