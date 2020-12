La risposta di Luciana Littizzetto a Wanda Nara: “Il sessismo è un’altra cosa”

Si è parlato moltissimo in settimana delle parole di Luciana Littizzetto e del suo commento a una foto di Wanda Nara. Così tanto che la moglie di Icardi ha anche deciso di procedere per vie legali contro la comica di Che tempo che fa. E c’era da aspettarsi anche una replica di Luciana che non ha fatto finta di nulla, anzi. In settimana non ha commentato in nessun modo via social dicendo la sua sulla grande polemica che si era scatenata ma, nel corso della puntata di Che tempo che fa in onda ieri, 13 dicembre 2020, ha voluto dire la sua.

A tal proposito un piccolo commento : la battuta di Luciana Littizzetto è sicuramente riuscita molto male, ma come dice lei, scomodare il sessismo, è forse un tantino esagerato.

LE PAROLE DI LUCIANA LITTIZZETTO A CHE TEMPO CHE FA SU WANDA NARA

Non ha fatto cenni in modo diretto al caso, non ha citato Wanda Nara ma che le sue parole fossero proprio per la manager, lo si capisce senza che ci sia bisogno di fare nomi. Le parole di Luciana Littizzetto: