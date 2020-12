Brutto risveglio per Giulia De Lellis con le labbra gonfie e la gola chiusa, forse per un’allergia alimentare (Foto)

Giulia De Lellis è tornata nella sua casa a Milano ma il risveglio è stato brutto, si è ritrovata con le labbra gonfie, deformate, doloranti (foto). Spaventata ha ovviamente chiesto aiuto, ha chiamato tutti i medici possibili e dopo aver preso antistaminici e cortisone si è addormentata di nuovo. Doveva essere il risveglio in pieno relax per Giulia De Lellis, nel suo letto, con le sue cose, i suoi vestiti nell’armadio. Invece, appena ha aperto gli occhi oggi ha capito di avere un problema alla bocca, la parte bassa era tutta gonfia e anche la gola le dava fastidio. Chiari sintomi di un’allergia? E’ molto probabile anche se alla De Lellis sembra strano che possa essere un’allergia alimentare avendo fatto di recente tutti i controlli a causa dell’acne. Tra le sue Instagram Stories tutto il racconto ma prima si è mostrata con il ghiaccio sul labbro, in attesa dei farmaci.

GIULIA DE LELLIS LABBRA ANCORA GONFIE MA VA MEGLIO

Dopo avere preso i farmaci suggeriti dai medici è crollata, si è addormentata e quando si è svegliata ha visto che andava meglio, si è data una sistematina e ha fatto altre storie per avvisare i suoi follower che stava meglio. Non riesce ancora a ridere, il gonfiore è ancora evidente e sente dolore ma è più tranquilla.

“Mi si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo inoltre la lingua gonfia e la gola chiusa” ha confidato. Qualcuno ha pensato potesse essere la conseguenza di un ritocchino. La De Lellis non ne ha mai fatto mistero, qualche ritocchino c’è ma sembra che non sia questo il caso.

Intanto, nonostante il gonfiore non ha rinunciato a essere perfetta con il rossetto sulla parte della bocca non gonfia. Non aveva mangiato nulla di nuovo, si chiede quindi cosa possa avere provato il gonfiore e lo chiede anche a chi la segue.