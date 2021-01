Bebè vip in arrivo, chi diventerà mamma e papà nel 2021 (Foto)

Tra le mamme vip in dolce attesa e i bebè vip in arrivo nel 2021 la prima è di certo Chiara Ferragni, perché è la più social tra tutte, perché di continuo ci ricorda con il suo pancino e la sua famiglia che è in arrivo la sorella di Leo e il secondo bebè per Fedez. Tra i reali è Eugenia di York la prima ad avere annunciato lo scorso anno che è in arrivo un royal baby. Per la principessa e suo marito Jack Brooksbank una gioia immensa. La bellissima Sofia di Svezia è in attesa del terzo figlio; con il marito Carl Philip ha superato non solo il lockdown ma anche il virus che a novembre ha colpito entrambi. In dolce attesa Pippa Middleton, la sorella della duchessa di Cambridge è incinta del suo secondo figlio, un altro periodo di gioia da condividere con James Matthews e il loro piccolo Arthur Michael William.

LE COPPIE VIP IN DOLCE ATTESA IN QUESTO 2021

Tra le coppie vip in dolce attesa la sorella di Ilary Blasi, la dolce Melory e Tiziano Panicci sono in attesa del loro primo figlio. Felicissima la famiglia Totti.

Di certo ricorderete Sarah Nile, ex gieffina, anche lei ha ricevuto nel 2020 il regalo tanto atteso e nel 2021 sarà mamma e darà un figlio a Pierluigi Montuoro che ha sposato nel 2017.

Anche Alessandra Tripoli è incinta; infatti non l’abbiamo vista nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e il suo parto dovrebbe essere tra i primi del 2021.

Tanti i bebè vip nati nel 2020, un anno difficile per tutti ma ancora di più per le mamme che hanno dovuto aggiungere ancora più forza e coraggio. Il 2021 sarà di certo più semplice, lo auguriamo alle mamme in dolce attesa attenendo che il gossip mostri ancora altri pancini e famiglie felici.