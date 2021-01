Walter Zenga risponde polemico a suo figlio Andrea? Il post fa pensare

Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri sera si è parlato del complicato rapporto che c’è tra Andrea Zenga e suo padre Walter. A dire il vero il rapporto non c’è, nel senso che Andrea è stato cresciuto da sua madre senza mai chiedere nulla del divorzio o di quello che suo padre ha voluto fare. Non gli è mai mancato nulla, Andrea lo specifica più volte ed è sereno da questo punto di vista. Certo è, che se gli si chiede che cosa pensi di suo padre, non può parlare di lui se non come una persona totalmente assente. Le parole di Andrea potrebbero essere arrivate fino a Dubai, dove Walter Zenga vive, a giudicare da uno degli ultimi post che su Instagram l’ex calciatore ha postato.

Le parole di Walter Zenga sui social: è un messaggio per suo figlio?

Molto strano che questa sorta di sfogo sia arrivato poche ore dopo quello che è successo nella puntata del Grande Fratello VIP 5; per questo motivo, anche se Walter Zenga non fa in nessun modo il nome di suo figlio, tutti stanno pensando che quelle parole si riferissero proprio a lui.

Ma che cosa ha detto Walter Zenga sui social?

L’ex allenatore ha espresso un pensiero che è sembrato essere proprio per suo figlio.

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia” queste le parole di Zenga sui social.

Ci sono delle considerazioni da fare: Andrea non ha mai sparlato in nessun modo di suo padre, ha semplicemente detto che non c’è mai stato e a lui non è mai interessato sapere il perchè. E se anche avesse avuto qualcosa da dire, avrebbe certamente le sue ragioni. Invitare un figlio a tacere, via social ( sempre che il messaggio sia per lui) non è forse il modo migliore di lanciare un messaggio.