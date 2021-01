Carmen Di Pietro positiva al covid, strano il modo in cui l’ha scoperto (Foto)

Anche Carmen Di Pietro è risultata positiva al covid ed è il come l’ha scoperto che per un attimo ci lascia il dubbio se anche in questa situazione le va come sempre di scherzare (foto). Come è d’abitudine per molti anche Carmen Di Pietro ha informato tutti del contagio sui social ma a Libero ha confidato che tutto è avvenuto per caso. Ha spiegato che aveva un forte dolore alla gamba, una sciatalgia, e il suo medico di famiglia le ha suggerito di fare il tampone. Si è chiesta il perché ma l’ha fatto lo stesso e il risultato adesso lo conosciamo tutti. Carmen non aveva febbre ma aveva un forte affanno, forse è questo il sintono che ha fatto preoccupare il suo medico. In ogni caso ha spiegato che il covid non è una passeggiata.

ANCHE IL FIGLIO DI CARMEN DI PIETRO E’ POSITIVO AL CORONAVIRUS

Anche il figlio è risultato positivo mentre la piccola di casa, Carmelina, è l’unica negativa. Ovvia la scelta di proteggere la bambina in una stanza mentre Carmen e il figlio sono più liberi in tutto l’appartamento. Una scelta che molti sui social hanno criticato non comprendendo che era la cosa migliore da fare perché ha solo 12 anni e non può certo occuparsi di tutta la casa.

Sono le lacrime di Carmelina ad avere fatto dubitare i follower della showgirl che lasciare la figlia in una stanza singola, in pratica è lei in isolamento, fosse un errore.