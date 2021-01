Naike Rivelli e Ornella Muti: guerra contro gli influencer che pubblicizzano prodotti scadenti (Foto)

Naike Rivelli e Ornella Muti già prima di Natale avevano iniziato la loro guerra contro alcune influencer, tornano alla carica mostrando prima un prodotto che consigliano di utilizzare e poi facendo riflettere un po’ di persone (foto). Per chi ha tempo e modo di pensare non è difficile intuire se è ben lasciarsi condizionare o meno dai numerosi influencer per gli acquisti. Tempo e modo non li hanno tutti e Naike Rivelli cerca di sensibilizzare a modo suo più persone. Dall’utilizzo della pellicola per alimenti che sia o meno ecosostenibile si può giungere davvero a tutti i prodotti, tutti gli articoli che secondo la figlia di Ornella Muti spesso chi li sponsorizza non userebbe mai, non li sceglierebbe mai se non fossero semplice fonte di guadagno. Il messaggio è chiaro e le parole sono forti. Madre e figlia si rivolgono a tutti con la speranza di fare capire che c’è chi pubblicizza prodotti davvero scadenti a prezzi altissimi, prodotti che loro nemmeno usano perché hanno la possibilità di spendere tantissimo con quello che guadagnano.

QUALI SONO LE INFLUENCER A CUI NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI SI RIVOLGONO?

Lo sfogo su Instagram è doppio, parlano di persone che si valutano nel tempo ma ovviamente non fanno nomi. Di certo se la prendono con chi accetta un bel po’ di soldi per proporre prodotti di bassa qualità che i follower acquistano perché si fidano di loro.