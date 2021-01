Rosa Perrotta in ospedale, come sta Dodo dopo la brutta caduta al parco? (Foto)

Le ultime ore sono state piene di preoccupazione per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il piccolo Dodo è caduto al parco e la corsa in ospedale è stata inevitabile (foto). Ore di vera paura per la coppia di Uomini e Donne, erano tutti e tre insieme al parco, attenti come sempre al bambino ma in un attimo Dodo è scivolato, è caduto, ha battuto la testa. Il bimbo aveva il cappello in testa, piangeva disperato e non riuscivano a capire il motivo. Quando Rosa Perrotta gli ha tolto il cappello ha visto un bozzo incredibile, un livido che ha messo in allarme lei e Pietro. Immediata la corsa in ospedale ed è dopo le prime rassicurazioni che hanno mostrato sui social quello che stava accadendo.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE SONO TORNATI A CASA CON IL FIGLIO DODO

Purtroppo capita a tutti i genitori di assistere alle cadute dei figli, sono piccoli e non è sempre facile capire come stanno. In questo caso era inevitabile l’aiuto dei medici. Un piccolo infortunio ma Rosa e Pietro l’hanno scoperto solo dopo. Era davvero enorme il bernoccolo sulla fronte del bambino ma anche l’ematoma. Una brutta caduta per il piccolo Tartaglione ma soprattutto un gran spavento per Rosa Perrotta e il suo compagno.