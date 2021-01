La sorpresa di Francesco Facchinetti per il compleanno di sua moglie ma sbaglia la data (Foto)

Sui social il video della sorpresa di Francesco Facchinetti a sua moglie Wilma Helena Faissol, una sorpresa per il compleanno, per i suoi 40 anni, ma i conti non tornano (Foto). Facchinetti ha preparato tutto con cura in casa, è mattina, tutti ancora dormono, sono le 7, e lui dopo avere sistemato petali, candele, regali e palloncini sveglia i film, Leo e Liv. Ancora assonnati i bambini seguono il percorso romantico preparato dal papà e osservano la trasformazione avvenuta in casa. Niente di eccezionale, per qualcuno è anche tutto pacchiano, ma è la sorpresa che conta e poi chissà quali sono i regali perché oltre ai fiori Francesco Facchinetti non mostra il contenuto delle altre scatole. Wilma viene svegliata dai bambini, non capisce e continua a non capire quando il marito le fa gli auguri di buon compleanno.

COMPLEANNO IN ANTICIPO PER LADY FACCHINETTI

Francesco dice ai suoi figli che la mamma oggi compie 40 anni ma non solo è in anticipo di qualche giorno ma addirittura di un anno. Una sorpresa bellissima, un romanticismo di cui non sono capaci tutti gli uomini ma Wilma compie gli anni il 2 febbraio e inoltre i 40 anno dovrebbe compierli nel 2022.

Dopo la sveglia al mattino con sorpresa c’è poi la cena con la tavola imbandita, tutto è delizioso e lo chef che è in casa con loro ha preparato piatti speciali. Il tutto sotto l’occhio attento delle telecamere. Quindi, è per il reality che Francesco Fachcinetti ha organizzato tutto. E’ un po’ una messa in scena che vedremo presto in onda.

Ci chiediamo però quanti anni abbia davvero Lady Facchinetti: 39 o 40? “Auguri amore, non si dovrebbero dire mai gli anni di una Donna…ma i tuoi 40 anni ti hanno reso ancor più bella. 1 su 1.000.000. Ti amo” scrive lui sempre più innamorato.