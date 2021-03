Harry deluso da Carlo ma con la Regina un ottimo rapporto

E’ arrivata anche in Italia l‘intervista a Meghan ed Harry e abbiamo potuto cogliere, ascoltando entrambi nel loro racconto, anche altre sfumature che non sono state messe in evidenza. Harry ha cercato di spiegare a Oprah, che ancora prima che Meghan Markle entrasse nella sua vita c’erano molte cose che non andavano, solo che, abituato a schemi rigidi, non si era mai reso conto che da tutto quello poteva scappare. Non a caso oggi, si dice dispiaciuto per il fatto che suo padre Carlo e suo fratello William continuino ad ascoltare questa “istituzione” che detta legge, dalla quale lui è voluto scappare.

Ma non ci sta a parlare di una coltellata alle spalle, di un tradimento e ribadisce che lui e Meghan per due anni hanno parlato con la famiglia reale della volontà di essere membri non senior della famiglia reale. Per avere meno pressione ma anche per dedicarsi ad altri impegni visto che dalla famiglia avevano persino invitato Meghan a continuare a recitare perchè per lei, soldi non ce ne sarebbero stati. Ed Harry lo fa capire in modo molto deciso: avevano scelto appositamente il Canada, ma improvvisamente si sono ritrovati senza la scorta, senza la protezione.

Harry deluso da Carlo ma non dalla Regina

Ed è evidente che la persona che lo ha deluso di più in tutta questa storia è suo padre. Carlo che secondo Harry avrebbe dovuto capirlo visto quello che è successo con Lady Diana ma che non lo ha fatto. Gli ha detto di mettere nero su bianco la sua volontà di lasciare la famiglia reale. E poi dopo il trasferimento in Canada, non ha più risposto alle sue telefonate.

Tesi e difficili anche i rapporti con William. “Io voglio moltissimo bene a mio fratello, abbiamo passato l’inferno insieme, le cose si aggiusteranno” dice William.

Harry e Meghan nella loro intervista con Oprah ci hanno tenuto a sottolineare che i rapporti con la regina sono ottimi, la sentono spesso anche in video chiamata perchè vuole vedere Archie crescere. A questo punto viene da chiedersi se la Regina Elisabetta non sia stata davvero la sola a comprendere fino in fondo la scelta della coppia ma, in un mondo dove nulla è come appare, è davvero difficile capire quanto sia vero e quanto non lo sia.