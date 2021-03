Il fratello di Meghan Markle a Live: “L’intervista di Meghan? Una prova hollywoodiana”

Intervista in esclusiva internazionale nella puntata di Live-Non è la d0Urso in onda il 14 marzo 2021. Barbara d’Urso ha infatti ascoltato le parole del fratello di Meghan Markle che ha deciso di commentare l’intervista della moglie di Harry e di suo cognato da Oprah. Nella puntata di Live in onda ieri, Thomas Markle Junior, il fratello di Meghan, ha detto quindi la sua sui fatti accaduti ma anche sulle forti dichiarazioni fatte dalla donna. E non ha dubbi: “credo che tutta quell’intervista sia stata una prova hollywoodiana, riprovata più volte. Non vedo molto di lei in quell’intervista.“

Secondo il fratello di Meghan tra l’altro, lei e Harry hanno anche scelto il momento sbagliato per andare in tv: “la tempistica non è stata ottima visto che il nonno stava affrontando un momento molto difficile, questo mi ricorda quello che è successo due giorni prima del loro matrimonio quando mio padre ha avuto un infarto. “

In merito a quell’episodio spiega: “Non si è accertata delle condizioni di nostro padre, potevano rimandare l’intervista.” Con queste parole conferma in qualche modo anche la versione di Thomas Markle che, intervistato qualche giorno fa in una nota trasmissione britannica aveva raccontato che mentre era in ospedale dopo i problemi al cuore, aveva persino litigato con Harry al telefono. Thomas Markle si schiera contro Meghan ed Harry: i britannici non sono razzisti

Il fratello di Meghan non crede al razzismo della famiglia reale

Il fratello di Meghan ha poi spiegato: “Ci sono state delle cose ingigantite all’interno del palazzo. Le accuse razziste sono la cosa più false, non riesco a credere che ci potesse essere una depressione tale da poter pensare ad un suicidio”.

Non solo, il fratello di Meghan parla anche del rapporto con la sorella: “non parlo con mia sorella dal 2011 e negli anni successivi non ha più parlato con nessuno della mia famiglia. Mia sorella Samantha mi ha raccontato una cosa: ‘Meghan ha dato un ultimatum a mio padre di disconoscere me e mia sorella per essere invitata al matrimonio. Non sembra la ragazza che ho visto crescere e ho conosciuto. Non so se è stata veramente lei a dire questa cosa oppure no”. Thomas che Meghan ha raccontato bugie in diverse occasioni, anche riguardo alla loro famiglia, parlando di sua madre e del padre che le ha dato modo di studiare ( lei invece racconterebbe a detta di Thomas una versione diversa). Per cui se ha già mentito in passato, avrebbe potuto rifarlo nuovamente.

Thomas si aspetterebbe anche una intervista ai familiari di Meghan e lancia un appello per Oprah ma non solo. Continua a spiegare il punto di vista della famiglia Markle rispetto a questa situazione: “vorrei che dicesse la verità. Non è giusto essere tagliati fuori. Ha mentito riguardo la sua istruzione e riguardo il ruolo di mio padre. E’ stato mio padre a pagare ed è grazie a lui che ha ottenuto il suo primo lavoro. La strada che l’ha portata al successo è stata pagata dal padre e non ha mai dato un centesimo. Dovrebbe realizzare che ha una sola famiglia e basta e che la famiglia è la cosa più importante”.

Il fratello di Meghan ribadisce di non credere alle sue parole e di non credere neppure che abbia tentato il suicidio.