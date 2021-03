Il parto di Zara Philips sul pavimento di casa, la regina Elisabetta è al decimo nipotino

Terzo figlio per Zara Philips e Mike Tindall ma il parto è stato davvero insolito, velocissimo. Il piccolo Lucas Philip non ha dato il tempo alla mamma di andare in ospedale, è nato sul pavimento di casa, sul pavimento del bagno. Senza grande preavviso è arrivato un nuovo royal baby in famiglia e la regina Elisabetta è al suo decino nipotino. La sovrana e il principe consorte non vedono l’ora di incontrare il royal baby, ovviamente quando tutto sarà possibile in sicurezza. Nel nome del figlio di Zara Philips un omaggio al bisnonno Filippo. Lucas PhilIps è nato il 21 marzo ma solo questa mattina è stato annunciato da un portavoce della coppia che il piccolo è nato.

IL TERZO FIGLIO DI ZARA PHILIPS NATO SUL PAVIMENTO DEL BAGNO

“È arrivato molto velocemente. Non abbiamo fatto in tempo ad andare in ospedale. È nato in casa, sul pavimento del bagno” è stato il papà a spiegare nel corso del suo podcast che il figlio è arrivato così velocemente da cogliere tutti di sorpresa, soprattutto la mamma.

Il mese scorso era stato sempre Mike Tindall ad annunciare l’arrivo del terzo figlio scherzando sul sesso del bebè ma augurandosi che dopo due figlie magari nascesse il maschietto. “Vorrei un maschio questa volta, ho già due femmine. Adorerò qualsiasi cosa sarà, ma ti prego sii un maschio” e il desiderio si è avverato. Adesso Mia Grace che ha 7 anni e Lena Elizabeth di 3 anni sono le sorelle maggiori di Lucas Philip mentre si attende per l’estate l’arrivo di un’altra cuginetta, la figlia di Harry e Meghan Markle.

Nessun titolo nobiliare per il royal baby appena nato, nemmeno sua madre è cresciuta con tutti i doveri e gli impegni reali che riguardano William e Kate Middleton e fino a poco tempo fa anche Harry e Meghan, lei non ne ha mai sentito la necessità, nessuna mancanza, è felice.