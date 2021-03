Antonino Cannavacciuolo ha avuto il Covid ma pensava fossero i sintomi della dieta

Antonino Cannavacciuolo ha avuto il Covid 19. A confessarlo è stato lo stesso chef durante un’intervista per il Corriere della Sera. L’ultimo anno non è stato facile per nessuno, nemmeno per Cannavacciuolo che lo scorso dicembre ha avuto a che fare personalmente con il virus. Il noto cuoco, amatissimo dal pubblico televisivo italiano grazie a Cucine da Incubo e Masterchef Italia, ha spiegato di non essersi nemmeno accorto che era positivo al Coronavirus ma per fortuna non ha contagiato nessuno, nemmeno i suoi cari. “Gli ultimi dodici mesi sono stati pesanti. Business fermo, tanta incertezza, problemi per tutti” ha dichiarato Antonino.

Antonino Cannavacciuolo svela di aver avuto il Covid 19: non se ne era accorto e pensava fosse colpa della dieta detox

“A dicembre ho pure avuto il Covid, ma praticamente non me ne sono accorto: ero un po’ stanco, avevo dei giramenti di testa” ha così svelato Antonino Cannavacciuolo alla testata giornalistica. “Pensavo fossero gli effetti della dieta detox che stavo seguendo e invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus” ha continuato a spiegare il famoso chef campano che proprio in quel periodo si era quindi sottoposto ad una dura dieta. “Per fortuna non ho perso né gusto né olfatto e non ho contagiato nessuno” ha così sottolineato Cannavacciuolo. Tutto è bene quel che finisce bene insomma e ormai sono passati diversi mesi da quando Antonino è risultato positivo al Covid. Attualmente sta bene tanto che è tornato al lavoro e dei nuovi progetti anche per la televisione.

Antonino Cannavacciuolo pronto alla nuova edizione di Masterchef e dell’accademia dopo aver sconfitto il Covid 19

“Farò certamente Masterchef 11 e ricomincia il terzo anno della mia Accademia” ha dichiarato Antonino Cannavacciuolo al Corriere della Sera. Il suo sogno nel cassetto però è quello di ottenere la terza stella e non smetterà di lavorare al meglio per ottenerla: “Ci lavorerò sempre, poi se non ci riesco ok, ma almeno ci avrò provato”. A questo punto non ci resta che attendere per vedere di nuovo in tv l’amatissimo e simpaticissimo chef con Masterchef Italia e l’Antonino chef Academy.