Tra Harry e William nessun incontro prima del funerale di Filippo: Kate tenta di mediare

Sarà celebrato sabato a Londra, in forma privata, il funerale del principe Filippo, marito della regina Elisabetta. Il duca di Edimburgo è morto venerdì scorso e poche ore dopo, dalla California ha fatto ritorno nel Regno Unito Harry, per partecipare all’ultimo saluto del suo adorato nonno. Al momento Harry, secondo i protocolli, è in quarantena e pare starà isolato dal resto della famiglia almeno fino a poche ore prima del funerale. Nel Regno Unito si parla moltissimo di quelli che sono al momento i rapporti tra i due fratelli e ci si chiede se questo lutto, che entrambi stanno affrontando con grande dolore, per una perdita così importante, li possa finalmente riavvicinare.

Stando alle ultime voci, i due fratelli si sarebbe sentiti telefonicamente ma non è previsto nessun incontro privato prima del giorno del funerale. Stando a quello che si legge sui media britannici infatti, Harry e William dovrebbero incontrarsi direttamente al funerale di Filippo. Pare che in queste ore a mediare tra i due, con la speranza che si possa trovare una risoluzione alla complessa situazione, ci sia Kate Middleton. Sui giornali britannici si parla di un grande dispiacere vissuto da Kate che starebbe cercando di mettere fine a questa situazione “triste”.

Nervi tesi tra William ed Harry: c’è possibilità di fare pace?

E’ passato un anno dall’ultimo incontro tra William e Harry che a quanto pare non si sono neppure salutati prima che il marito di Meghan partisse con lei per gli Stati Uniti. Entrambi avevano detto che le cose non andavano bene parlando con i media inglesi. Harry poi aveva raccontato tutto quello che ha vissuto negli ultimi anni nella sua intervista con Oprah, scatenando diverse reazioni, inclusa quella di suo fratello William che anche pubblicamente respingeva le accuse di razzismo.

Nonostante tutto c’è chi spera di vedere Harry e William uno vicino all’altro in questo momento di grande dolore. E si spera che entrambi, visto il grande amore che li lega alla regina, possano trovare un compromesso anche per stare al fianco della adorata nonna che sta di certo soffrendo molto anche per questa circostanza.