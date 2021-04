Carlo e Camilla leggono commossi i messaggi per Filippo e per la regina: tutto l’amore dei sudditi

L’addio al principe Filippo da parte di tutto il Regno Unito passerà alla storia anche per le modalità. Una pandemia che ha cambiato il modo di vivere per tutti, un popolo quello inglese, che è il primo a respirare una libertà maggiore rispetto agli altri, grazie ai vaccini. Ma questo non permetterà comunque di cedere ad assembramenti e situazioni che potrebbero compromettere tutto. Il funerale del principe Filippo sarà celebrato in forma privata, perchè lui avrebbe voluto così. Saranno solo trenta le persone che potranno prendere parte alla cerimonia. Ma i sudditi non rinunciano a dimostrare tutto il loro affetto, per quello che è possibile, con doni speciali per il principe consorte. Non mancano anche i biglietti per la regina Elisabetta: per lei frasi di incoraggiamento, frasi d’amore da parte di un popolo che la sostiene come guida e che le sta vicino in questo momento così complicato. Sono stati Carlo e Camilla i primi a comparire pubblicamente per leggere alcune delle tante frasi scritte sui biglietti lasciati nei parchi reali e alle porte di Buckingham Palace. Migliaia di oggetti, di lettere, di biglietti, con tutto l’amore di un popolo per il principe consorte.

L’emozione di Carlo e Camilla per il tributo dei sudditi a Filippo

Impossibile per Carlo e Camilla non commuoversi. Nel silenzio di questo momento così toccante, risuonavamo solo i click delle macchine fotografiche di tanti fotografi presenti per immortalare questi attimi che passeranno alla storia.

C’è stato persino chi ha portato una Land Rover giocattolo, il modello di macchina preferito di Filippo ( la stessa sulla quale pare abbia chiesto di essere portato domani in cappella per il funerale). L’emozione del principe Carlo è stata palpabile.

I fiori e i messaggi di cordoglio sono stati trasferiti dall’esterno del palazzo e dei parchi come il St James ‘Park ai vicini giardini privati ​​di Marlborough House, che è la sede della Commonwealth Foundation. Anche i fiori, le carte e i palloncini lasciati al Castello di Windsor, dove sabato si svolgono i funerali del Duca di Edimburgo, sono stati raccolti e collocati nel parco in modo che i reali possano vederli.