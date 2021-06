Michele Merlo in gravissime condizioni in ospedale: ore di ansia per l’ex cantante di Amici

Da ieri sera il nome di Michele Merlo è entrato nei trend topic di Twitter e purtroppo non per una cosa bella. Pare infatti che l’ex cantante di Amici sia ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Non ci sono notizie certe in merito a quanto accaduto ma molte persone via social hanno fatto sapere che Michele dovrebbe essere davvero molto grave. Sarebbe stato ricoverato per una emorragia cerebrale. Ovviamente queste non sono notizie che purtroppo abbiamo avuto modo di poter confermare e verificare con precisione. Da parte della famiglia del cantante nessun commento e neppure dai suoi social, non c’è voglia a quanto pare di raccontare molto, probabilmente perchè sono ore di ansia e preoccupazione. Chi segue però l’ex cantante di Amici su Instagram ha raccontato, sempre sui social, che negli ultimi giorni Michele diceva di avere spesso mal di testa, di sentire una sorta di dolore come cervicale. E poi tra le sue ultime storie, stando a quello che raccontano i fan sui social, ce ne era anche una in ospedale. Questo fa quindi pensare che la notizia che si è diffusa nella tarda serata di ieri possa trovare purtroppo fondamento.

“Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?” aveva scritto postando una foto di un tramonto su Instagram due giorni fa Michele. Oggi sotto quella foto arrivano migliaia di commenti e di incoraggiamento. Tutti lo invitano a lottare.

Michele Merlo in ospedale: le ultime notizie sulle sue condizioni

Purtroppo non ci sono state novità nel corso della notte, nel senso che non sono arrivate conferme ufficiali o notizie da parte di chi sta vicino a Michele Merlo. Sui social invece migliaia e migliaia di commenti, di chi spera che Michele si rimetta presto e che possa raccontare il prima possibile quanto successo. Ce lo auguriamo anche noi! Michele, che aveva riscosso molto successo nell’edizione di Amici alla quale aveva partecipato, aveva poi continuato a fare musica ma lontano dai riflettori. Ha molti fan che lo apprezzano e lo seguono. Michele Merlo aveva partecipato ad Amici nel 2017, anno che vide il trionfo di Andreas Muller. Non si è fermato solo alla musica ma ha anche scritto un romanzo, Cuori Stupidi, che ha riscosso molto successo nelle vendite on line su Amazon.

Michele ha moltissimi amici anche nel mondo della musica italiana, tra i primi a fare un grande augurio c’è stato Federico Rossi, di Benji e Fede, che conferma quindi in qualche modo la notizia del ricovero in ospedale del cantante. Affetto e stima anche da parte di Aka7ven, tra gli ultimi concorrenti di Amici, che pare sia molto amico di Michele.

Facciamo ovviamente anche noi il tifo per Michele e speriamo che presto ci possa dare sue notizie via social!