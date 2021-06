E’ polemica sui social per la raccolta fondi per Elenoire Ferruzzi: non era benestante?

“Ringrazio i miei amici per aver organizzato questa raccolta fondi in questo momento così difficile della mia vita, ringrazio inoltre tutte le persone che riusciranno a donare, vi posso garantire che tutto il ricavato andrà direttamente a me grazie” con queste parole Elenoire Ferruzzi ringrazia sui social tutte le persone che stanno partecipando alla raccolta fondi pensata per lei. La cosa però non è passata inosservata e ha colpito molte persone che si chiedono come mai ci sia bisogno di una raccolta fondi, per una persona che si è sempre detta benestante, che ha sfoggiato sui social lusso e oggetti preziosi, vantandosi spesso della bella vita. Se vivi in una famiglia benestante, tre mesi di ricovero in ospedale a causa del covid, dal punto di vista economico ti cambiano ben poco. E forse per rinascere e risollevarti hanno bisogno di altro, di affetto, di amicizia, di relazioni. Proprio per questo motivo sui social è esplosa una vera e propria polemica dopo l’avvio di questa raccolta fondi. E nel giro di poche ore la Ferruzzi ha perso anche molti fan. Gli stessi che in questi tre mesi si sono molto preoccupati per lei, per la sua lotta contro il covid 19. Oggi non capiscono l’esigenza di una raccolta fondi.

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato quello che sta succedendo, facendo notare come questa raccolta non sia in linea con quanto la Ferruzzi ha sempre detto di lei e della sua situazione economica sui social.

La raccolta fondi per Elenoire Ferruzzi: i dubbi di Selvaggia Lucarelli

Dai social le parole della giornalista: