Come leggere le sigle dei pneumatici?

Lungo il dorso della gomma del nostro mezzo si trovano delle sigle alfanumeriche in rilievo. Vi siete mai chiesti che cosa significano? Semplice: sono quell’indicatore del penumatico che ci dice tutto di lui: le sue misure, o meglio, il suo codice fiscale. Che le gomme siano un pezzo di vitale del mezzo è un dato di fatto: pensate a cosa significa camminare con delle scarpe più piccole o più grandi o semplicemente scomode; ecco, le misure dell’auto ci guidano proprio in questa scelta, per stare con la copertura giusta. Perché sapere che cosa scegliere è importante.

Sapendo leggere queste sigle si possono ordinare i pneumatici online, su siti come Gomme Planet, che presentano le migliori marche (le stesse che potete trovare in officina) ma a costi decisamente inferiori; il meccanico dovrà limitarsi al montaggio.

Gomme e stagioni

Prima di passare all’interpretazione delle sigle sarà importante avere chiara la classificazione del tipo di mezzo (auto, furgone o moto) e il tipo di gomme che si sta valutando: se estive, invernali o quattro stagioni.

Durante l’inverno è indispensabile avere, viaggiando su strada delle gomme specifiche per quel clima, delle gomme, appunto, invernali. Queste si caratterizzano per i bordi sporgenti, capaci di un maggiore attrito con l’asfalto e sono più adatte a viaggiare in situazioni di ghiaccio, neve, forti precipitazioni. Sono invece inadatte all’estate per la quale risultano pericolose per la sicurezza (non rispondono in maniera ottimale in caso di emergenza) e antieconomiche.

Le gomme quattrostagioni sono state in questi anni oggetto di studio e le loro prestazioni sono molto migliorate. Sono particolarmente consigliate in situazioni come quelle in cui il chilometraggio non è particolarmente alto, ad esempio per un’auto da città, ma reggeranno anche in caso di forti nevicate; sono sconsigliate quando i km percorsi sono tanti (in questo caso è meglio l’alternanza di gomme invernali ed estive).

Come leggere le sigle

La tipologia di sigle in sé sarà comune a tutti i tipi di gomme. La prima cosa da sapere sarà il modello del proprio mezzo e poi scegliere la marca delle gomme; nel caso di gomme quattrostagioni sarà utile scegliere aziende più blasonate che generalmente garantiscono una tenuta migliore di strada. Prendiamo un esempio (qui abbiamo considerato una Fiat Punto):

155. Le prime 3 cifre indicano la lunghezza del pneumatico.

Le prime 3 cifre indicano la lunghezza del pneumatico. Segue una / e ci sono altre due cifre ( 80 ): il rapporto in percentuale tra altezza e larghezza.

): il rapporto in percentuale tra altezza e larghezza. Una lettera, generalmente “ R ” mostra il tipo di pneumatico (R=radiale).

” mostra il tipo di pneumatico (R=radiale). 13 . Il diametro del cerchio (misura in pollici).

. Il diametro del cerchio (misura in pollici). 79 . Indice capacità di carico del mezzo (i kg che può portare).

. Indice capacità di carico del mezzo (i kg che può portare). T. La velocità massima che un veicolo può raggiungere.

Importante anche la sigla DOT (Department Of Trasportation) che indica l’anno di fabbricazione della gomma; è una marcatura a quattro cifre e quindi non ci si può sbagliare. Avere una DOT recente sarà un valore aggiunto (e online è facile verificarlo).

Come si è visto, leggere le misure è semplice e funzionale. Perché avere un meccanico di fiducia è importante, ma una scelta autonoma consente di fare un acquisto consapevole e più economico.