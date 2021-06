William ed Harry divisi dopo l’ultima lite e parole terribili?

Pensavamo che William ed Harry dopo il funerale del nonno avessero trovato il modo per parlare con tutta tranquillità. Invece, sembra che una brutta lite abbia solo peggiorato tutto tra i due fratelli. Tutti avevano notato che dopo il rito funebre erano uno accanto all’altro e con loro c’era Kate Middleton, insieme verso il castello; invece i nuovi retroscena parlano di altro, di una furiosa lite tra Harry e William. Un litigio che sarebbe iniziato subito dopo l’addio al principe Filippo. E’ quanto riporta Robert Lacey riferendo che è la testimonianza di un’amica di famiglia. Come sempre non ci sono nomi, non si tratta di comunicazioni ufficiali, è ovvio. I soliti bene informati dicono che i due fratelli fossero pieni di rabbia, che si siano urlati parole dolorose.

LA REAZIONE DEL PRINCIPE CARLO

“Erano più rabbiosi che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose” ma sarà vero? Inoltre, sembra che il principe Carlo voglia restare fuori da tutto questo scegliendo di non intromettersi tra i due figli. Robert Lacey è l’esperto reale, autore di Battle of Brothers, dicono che sappia un po’ tutto dei malumori tra Harry e William. Se qualcuno sperava che i due figli di Carlo e Diana potessero con la morte del nonno trovare l’armonia di un tempo deve arrendersi.

Carlo è ovviamente addolorato per la lite tra i due figli e sembra che non sarà presente all’incontro di famiglia per l’inaugurazione della statua dedicata a Diana. L’inaugurazione è prevista per il 2 luglio nel giardino di Kensington Palace. William ed Harry si troveranno di nuovo uno accanto all’altro sotto gli occhi del mondo intero. Eviteranno di certo ogni cosa possa fare spettegolare ma sarà inutile. Eviteranno di certo le polemiche ma non la curiosità di tutti e in ogni caso il pettegolezzo.