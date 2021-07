Raffaella Carrà: da Alberto Angela a Claudio Baglioni tutti hanno un ricordo importante

Tutti stentano a credere che Raffaella Carrà sia morta, tutti hanno un ricordo con lei, un momento importante legato all’artista che oggi è andata via. Alberto Angela, Marco Mengoni, Claudio Baglioni, Zucchero, Silvio Berlusconi, la lista dei personaggi famosi che stanno salutando uno dopo l’altro sui social Raffaella Carrà è lunghissima, destinata a non terminare per qualche giorno. Molti la conoscevano di persona, altri l’hanno incontrata qualche volta, c’è chi l’ha vista solo in tv o chi è stato a cena a casa sua ma tutti sono addolorati per la sua morte. Raffaella Carrà è andata via senza lasciarci la tristezza della sofferenza, della malattia, è andata via è basta, ma questa volta la sorpresa è stata brutta e l’ha fatta lei a tutti.

L’ADDIO DI ALBERTO ANGELA, ROBERTO BOLLE, ZUCCHERO E TUTTI GLI ALTRI A RAFFAELLA CARRA’

“E’, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dandogli forma e sorriso, illuminando l’immagine di un’Italia viva, dinamica e aperta. Con lei se ne va una grande artista e un pezzo della nostra vita. Ciao Raffaella” ha scritto Alberto Angela.

Marco Mengoni ha ricordato: “Raffaella Carrà ha cambiato e stravolto tutto, compreso le nostre vite. I nonni ci raccontavano di quell’ombelico che faceva discutere…e in fondo in fondo ballare. Per i nostri genitori era un faro di libertà. Per noi una regina indiscussa, un pezzo di storia che vivrà sempre!”

“Siamo senza parole. Questa volta la sorpresa ce l’hai fatta tu. Ciao Raffaella” è il messaggio di Claudio Baglioni.

Ermal Meta ricorda una cena con lei: “Ho avuto l’onore di cenare con te a casa tua. È stata una delle serate più belle della mia vita. Eri e rimani un pilastro fondamentale della televisione italiana degli anni più belli. Addio grande Raffaella”.

Silvio Berlusconi: “E’ stata uno dei simboli della tv italiana, il personaggio più amato. Ha saputo parlare a generazioni molto diverse, avendo la capacità di rimanere sempre al passo coi tempi e senza mai scadere in volgarità. Mancherà. Io le ho voluto molto bene. Ciao Raffaella”.

Roberto Bolle ha twittato: “Sei entrata nei cuori e nelle case di milioni di italiani col tuo stile solare, ironico e anche irriverente. Icona assoluta e indimenticabile per tutti noi. Ci mancherai”

“Ciao Raffaella, icona libera, brava e bella. Lots of love Zucchero” ha scritto il cantante colpito dalla sua scomparsa.

Alessandro Greco la chiama mammina: “Ciao Mammina grazie per sempre ora mettili tutti in fila lassù e danzate nella Luce e nella Pace ma quaggiù però che dolore…”.

Giorgio Armani: “Per quanto tempo è stato il nostro appuntamento fisso Raffaella Carrà. Una presenza televisiva dal magnifico talento che è diventata un simbolo dell’Italia. È stata un’autentica diva, una donna dalla rara gentilezza che era un piacere conoscere e già ci manca.” E’ vero, già ci manca.