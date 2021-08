Thais Wiggers, i ladri hanno svaligiato la casa dell’ex velina

E’ una delle sensazioni più brutte e Thais Wiggers la descrive sui social postando le foto di come i ladri le hanno ridotto casa dopo avere svaligiata. L’ex velina di Striscia la notizia reagisce con forza, sa bene che non sono le cose materiali che contano nella vita ma l’amore e la salute ma questo non cambia il malessere che prova perché dei malviventi sono entrati nella sua casa, nella sua vita. In tanti hanno scritto a Thais Wiggers che purtroppo sono stati vittime dei ladri proprio come lei. In tanti pensano sia assurdo che ancora capitino cose del genere. Thais è tornata a casa e ha trovato tutto in disordine, un incubo che è diventato realtà in un attimo, così come in un attimo ha realizzato che le avevano portato via parte delle sue cose.

THAIS WIGGERS MOSTRA LA CASA E LA SUA RABBIA

“Brutto molto brutto tornare a casa e trovare tutto sopra sotto… avere la sensazione di sentirsi invasi”. L’ex compagna di Teo Mammuccari ha denunciato: “Sono entrati i ladri in casa e si sono portati via tante cose di valore… purtroppo tante cose di valore emozionale… i miei computer e i miei backup con le foto di mia figlia piccola, regali di mia mamma che purtroppo non c’è più… per non parlare di borse e gioielli”.

Thais ha anche mostrato la sua camera da letto con i cassetti sul letto, le scatole svuotate, tutto in disordine. “Si sa che purtroppo queste cose succedono… Penso solo che messuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti in queste vacanze, i miei sorrisi, la mia forza e la mia anima… Vi lascio con un detto brasiliano: “Vanno via gli anelli ma rimangono le dita” perché quello che importa ce l’abbiamo, il resto va fa…”.

L’ex velina era in vacanza, felice di poter viaggiare di nuovo, poi il ritorno a casa e la scoperta che dei topi d’appartamento era entrati nella sua vita.