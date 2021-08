Yari Carrisi ha incontrato Ylenia? Dopo la smentita anche la furia di Romina Power

La scomparsa di Ylenia Carrisi e tutta la vicenda legata a questa storia, è una ferita ancora più che aperta per la famiglia di Al Bano e Romina Power. Ma se il cantante di Cellino ha deciso di mettere un punto, o almeno di cercare di farlo, richiedendo anche che sua figlia fosse dichiarata morta, Yari e Romina continuano invece ancora a credere che la ragazza sia ancora viva e che abbia deciso in modo autonomo di non farsi sentire con la sua famiglia. Non è la prima volta che parlano della loro posizione e della convinzione che Ylenia possa essere viva e stare bene. Ieri è circolata una nuova indiscrezione, lanciata da Dagospia. Una notizia che vedeva Yari coinvolto. Notizia ripresa anche da altre testate, secondo la quale il figlio di Al Bano saprebbe dove si trova Ylenia e l’avrebbe anche incontrata. Subito dopo la pubblicazione di queste informazioni, Romina Power ha preso posizione sui social, parlando immediatamente di fake news e successivamente è arrivata anche la smentita da parte di Yari, che ha cercato di fare chiarezza.

La smentita di Yari e le sue parole sui social

Il figlio di Al Bano ha quindi voluto smentire le voci circolate nella giornata di ieri. E ha dichiarato:

Questa notizia è completamente falsa. Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso. Comunque Ylenia era la persona più colta, libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel modo fisico e spirituale

La furia di Romina Power sui social

La smentita di Yari a quanto pare non è bastata, visto che la notizia ha continuato a circolare in rete e allora anche Romina Power ha deciso di dire la sua sui social. Le sue parole:

Ma quando e’ che la smetterete di speculare sulla mia famiglia ? Quando e’ che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle ? Vi dovete solo vergognare .

Yari ha quindi ribadito, per l’ennesima volta, che la loro è una speranza che Ylenia sia viva ma che non esistono prove concrete per dimostrare che la donna sia ancora realmente in vita.