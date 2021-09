Fulvio Marino presenta il suo libro, per lui più spazio accanto ad Antonella Clerici

Dalla Terra al Pane è il libro di Fulvio Marino, tecniche e ricette di panificazione moderna e già dalla presentazione è un successo. E’ grazie ad Antonella Clerici che ha creduto in lui se Fulvio Marino è diventato un vero influencer, forse il più seguito tra gli esperti di lievitati e panificatori. Grazie a E’ sempre mezzogiorno il suo volto è noto, anche se è già dalla Prova del cuoco che la Clerici aveva visto giusto sul suo talento, la preparazione e anche la capacità di intrattenere il pubblico mentre spiega di farine e ricette. La sua voce resta in testa, le sue spiegazioni sono semplici, la sua umiltà gli ha aperto la strada fino a diventare presenza fissa nel cast di E’ sempre mezzogiorno. Il suo angolo per il pane e le altre ricette è esclusivo, nessun altro all’interno del programma ha il suo stesso spazio anche se il più delle volte purtroppo deve correre perché a lui restano i minuti contati, e sa fare anche questo senza fare capire al pubblico che qualcuno gli ha tolto parte del suo spazio.

Per Fulvio Marino l’angolo del pane diventa più grande

Sarà ovviamente anche nel cast della seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno e avrà uno spazio più grande, come anticipato oggi da Antonella Clerici durante la presentazione in conferenza stampa. La conduttrice è sempre alla ricerca di nuovi cuochi e personaggi, un cambio generazionale necessario, così è stato anche per Fulvio Marino.

Oggi c’era anche lui nello studio di E’ sempre mezzogiorno, pronto per le prove. Prima d tutto ha consegnato il suo libro ad Antonella: “Finalmente ho portato il mio libro a chi più di tutti se lo merita”. Entusiasta la conduttrice anche nel leggere “Il fattore Clerici” che poi ci spiegherà magari nel corso della seconda stagione.