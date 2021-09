Il figlio di Alberto di Monaco compie 18 anni, il principe alla festa di Alexandre

Chi l’avrebbe detto che il principe Alberto di Monaco sarebbe diventato un papà modello protettivo e affettuoso e lo è anche con il figlio che ha appena compiuto 18 anni, con Alexandre. Che con i piccoli gemelli ci sapesse fare era chiaro e adesso che sua moglie Charlotte è lontana da mesi da casa è lui che si occupa tanto dei bambini. Con il figlio nato dal legame con Nicole Coste è anche più protettivo affettuoso e quindi non c’è dubbio che Alberto di Monaco sia un principe all’altezza. In questo periodo per niente semplice in cui il gossip non lo lascia in pace ipotizzando che Charlene di Monaco non tornerà più da lui, Alberto non solo difende la moglie ma non fa mancare nulla ai suoi figli, tutti. Il principe è un papà presente e infatti era anche alla festa di compleanno del figlio maggiore.

Alberto di Monaco con il figlio Alexandre e Nicole Coste

Dopo anni in cui si è parlato di Alexandre ecco che il ragazzo esce dall’ombra e lo fa proprio grazie al padre. Foto che fanno bene a tutti e tra le ballerine che hanno animato la festa ci sono Alberto di Monaco, suo figlio Alexandre e per la prima volta appare anche la madre del festeggiato.

E’ la prima volta che Alberto e Nicole posano uno accanto all’altra sorridenti, felici per il loro ragazzo. “Prima di restare incinta ho avuto una relazione di cinque anni con suo padre – ha confidato Nicole Coste al settimanale “Chi” che pubblica le immagini della festa – E’ nato da un amore ed è stato riconosciuto… E’ nato due anni prima che cominciasse la relazione tra suo padre e Charlene”. Quindi nessun flirt ma un vero amore ha legato Alberto e Nicole.

“Alberto si è impegnato fin dall’inizio a essere presente e a far entrare a poco a poco il figlio nella sua famiglia… – ha aggiunto Nicole – E ha onorato la sua promessa: le cose vanno bene e seguono il loro corso, e questo mi rallegra. Alberto si è sempre assunto il ruolo di padre e non abbiamo mai concluso alcun accordo economico. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia”. Un padre protettivo e presente anche con lei in ogni situazione o scelta per il figlio.