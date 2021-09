Valentina Vignali ha ritrovato il cane ma i ladri le hanno portato via tutto

A Valentina Vinali non interessa che i ladri le abbiano portato via tutto, borse e gioielli, la sua gioia è di avere ritrovato il suo adorato cane, il bellissimo Muffin. Non ha dormito per due notti, Valentina Vignali non si dava pace, non era casa ma a Milano impegnata con la Fashion Week mentre il suo compagno faceva di tutto per ritrovare il golden retriver americano che è con loro da febbraio. La Vignali anche a distanza ha fatto di tutto, allertato tutti e continuato a condividere sui social per ritrovare il prima possibile il suo cane. Una giornata assurda ieri per la cestista e influencer che per lavoro era impegnata con le sfilate ma che continuava a disperarsi per il suo Muffin che ha 9 nove mesi. Mentre in tanti aiutavano la coppia nelle ricerche è accaduto qualcosa di assurdo. Nel cuore della notte Valentina Vignali è stata svegliata dal suo compagno.

I ladri in casa di Valentina Vignali

Per un attimo ha sperato che ci fossero buone notizie, che il suo Muffin fosse tornato a casa, ritrovato. Invece, il compagno l’avvisava che mentre era lui era fuori a cercare il cane erano entrati i ladri in casa e avevano portato via di tutto.

Crisi di panico per la Vignali che in questi giorni è ospite a casa di Nilufar Addati. Dopo mezz’ora si è calmata e nelle stories ha mostrato una crisi isterica a metà tra il pianto e le risate. “Tenetevi tutti i gioielli e borse basta che mi riportate il cane” la sua richiesta. Valentina era ormai convinta che le due cose, sparizione di Muffin e ladri in casa, fossero collegate. Per fortuna Muffin è stato ritrovato, il cane era stato trovato da una famiglia che lo stava accudendo in attesa di trovare il proprietario. La cestista adesso può godersi le sfilate.