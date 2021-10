Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021 cancro: mese agitato

Che mese sarà quello di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del cancro? A svelarcelo è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci svela come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, non sarà un mese troppo ricco di passione ma in fondo non vuol dire niente. Per il lavoro, entro la fine dell’anno le cose dovrebbero andare molto meglio quindi non ci sarà troppo da preoccuparsi. Per quanto riguarda invece la salute, sarà un momento abbastanza pieno di agitazioni e tensioni da dover scaricare. Entriamo adesso di più nel dettaglio e vediamo cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del cancro.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del cancro

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Ottobre non sarà ricco di passione ma non significa certo che ci saranno dei dubbi o problemi che non si potranno risolvere. In fondo chi aveva un rapporto complicato potrebbe aver già messo un punto su questa storia. Mentre chi è in crisi con il partner deve trovare il modo di risolvere e questa volta in maniera definitiva. In questo mese e nel prossimo le cose che resteranno saranno solo quelle importanti, quelle fanno stare bene. I nati sotto il segno del cancro single adesso potrebbero vivere delle nuove emozioni. Quei rapporti che nasceranno ad ottobre non saranno facili principalmente per il tipo di persona che si avrà accanto, magari è già impegnata per esempio.

Lavoro – Qualcosa di buono potrebbe arrivare verso la fine dell’anno. In questo mese potrebbero nascere delle buone idee per recuperare. Nei prossimi invece arriverà una vera e propria rivincita. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox si penserà quindi alla base in vista del nuovo anno. In questo ottobre non ci saranno grandi novità e bisognerà fare pure una certa attenzione a non innervosirsi per via delle stelle, Marte dissonante in particolare. Le alleanze saranno molto importanti.

Salute – Ad ottobre situazioni un po’ agitate e nei primi giorni ci sarà della tensione che non farà bene al fisico. Nemmeno l’ansia vi aiuterà e ci saranno giorni molto difficili come il 12, 13, il 19 e il 26 del mese. Il consiglio è anche quello di curare di più l’alimentazione.