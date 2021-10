Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021 leone: sentimenti in primo piano

Che mese sarà quello di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone? Per scoprirlo ci affidiamo come al solito all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, Venere metterà i sentimenti in primo piano durante questo mese. Per il lavoro, ci sarà carica dopo il rallentamento dello scorso mese che ormai sarà superato. Per quanto riguarda la salute poi inizialmente non ci si sentirà al top con la forza fisica. A questo punto non ci resta altro che entrare di più nei dettagli e scoprire che cos’altro dice l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone.

L’oroscopo Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Venere favorevole metterà i sentimenti in primo piano. Il 10 di ottobre sarà un giorno veramente buono per l’amore. Durante le giornate centrali del mese, invece, ci sarà la voglia di vivere un nuovo rapporto. I leone disponibili potranno quindi fare dei nuovi incontri con tanta facilità. L’agitazione invece porterà problemi. Per i nati sotto questo segno zodiacale che sono impegnati in una relazione extraconiugale ci sarà da tenere gli occhi aperti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox non sarà facile. Verso giorno 18 del mese poi ci sarà parecchia agitazione e portare i disagi professionali nella storia d’amore non sarà una buona idea.

Lavoro – I rallentamenti del mese precedente dovrebbero essere stati superati in maniera definitiva. Adesso ci dovrebbe essere maggiore energia. Secondo Paolo Fox ad ottobre i leone avranno soluzioni, sblocchi e ancora la conferma di un accordo. Con Saturno in opposizione potrebbero esserci comunque dei problemi da dover affrontare. Alcuni nati sotto questo segno potrebbero subire un po’ di stress. Chi ha rinunciato ad un progetto ora potrebbe essere pentito e quindi vorrebbe recuperare. Le giornate migliori di questo mese saranno: il 19, il 20, il 28 e il 29 di ottobre.

Salute – L’inizio di ottobre non sarà così buono perchè la forza sarà in ribasso. Da giorno 11 comunque i nati sotto questo segno potranno recuperare. Dal 18 al 24 il periodo potrebbe essere interessante per le cure. Potrebbero esserci dei fastidi reumatici, qualcosa di passeggero.