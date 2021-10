Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021 pesci: amore in secondo piano

Che mese sarà quello di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Per scoprilo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, si potrebbe essere troppo concentrati sul lavoro e mettere quindi in secondo piano i sentimenti. Nel lavoro, il cielo sarà abbastanza fruttifero per quanto riguarda le idee da poter realizzare. Per quanto riguarda invece la salute, ci sarà da dare sostegno e la seconda parte del mese dovrebbe essere migliore. Adesso entriamo di più nei dettagli e vediamo come andrà l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci.

Amore – In questo mese i pesci saranno abbastanza presi dal lavoro e per questo l’amore potrebbe essere destinato a finire in secondo piano specie se c’è dell’ansia nell’aria. Chi è impegnato in una relazione stabile non avrà nulla di cui aver paura. I pesci che si sono separati adesso potrebbero essere pronti per vivere un nuovo amore. Venere però sarà comunque contraria e lasciarsi andare potrebbe essere particolarmente difficile. Le separazioni potrebbero essere liberatorie e quindi ci sarà favoritismo. Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo sarà importante non portare agitazioni esterne nella storia d’amore o comunque a casa per scaricare il nervosismo sul partner.

Lavoro – Molti potrebbero cambiare collaboratori e molti altri mettere a punto idee che poi daranno buoni frutti l’anno prossimo. Questo cielo dovrebbe portare buoni frutti per qualsiasi tipo di idee in effetti. I vantaggi come detto arriveranno però nel futuro, nei prossimi mesi. Non mancherà lo stesso lo stress e delle volte i pesci non riceveranno le giuste soddisfazioni. Nei giorni del 9, 10, 23 e 24 tutte queste tensioni potrebbero essere portare a casa, dai propri affetti. In questo mese ci saranno delle perplessità per quanto riguarda gli investimenti di tipo economico.

Salute – A ottobre la salute fisica sarà da sostenere. Meglio dal 23 del mese. Per i nati sotto questo segno l’inizio non sarà dei migliori ma la seconda parte di ottobre porterà un recupero. Si potranno superare i fastidi come i giramenti di testa.