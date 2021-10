Sarah Ferguson e il principe Andrea si sposano dopo 25 anni dal divorzio?

E’ già da un po’ di tempo che si vocifera di un probabile nuovo matrimonio tra Sarah Ferguson e il principe Andrea di York ma adesso le voci sono più insistenti. Per gli esperti di royal gossip manca davvero pochissimo alle seconde nozze di Sarah e Andrea di York, un matrimonio che arriverebbe dopo ben 25 anni dal loro divorzio. Dicono sia solo questione di tempo ma è da sempre che la Ferguson e il terzo figlio della regina Elisabetta sono uno accanto all’altro, non si sono mai allontanati del tutto e non solo perché hanno cresciuto insieme Eugenia e Beatrice. Oggi sono anche nonni di due bellissimi nipotini, un maschietto figlio di Eugenia, una bimba appena nata figlia di Beatrice.

Sarah Ferguson e Andrea di York convivono e il lockdown li ha uniti ancora di più

Nella sofferenza e nelle difficoltà l’ex coppia ha fatto scudo contro gli altri. Sono riusciti a restare uniti e dicono che adesso vivano felici a Windsor. Non sono mai usciti allo scoperto ufficialmente ma di fatto sono una coppia. Si tratta di un amore riesploso o di una convivenza utile a entrambi?

Le nozze bis sarebbero un desiderio già espresso dal principe Andrea. In base a quanto riportava già qualche settimana fa Vanity Fair America lui vorrebbe sposare il prima possibile la sua Sarah.

Un amore che la pandemia avrebbe riacceso. Per il bene delle figlie non si sarebbero mai detti addio per sempre, riuscendo a trascorrere spesso del tempo insieme. Poi la decisione di vivere insieme nel Royal Lodge di Windsor. Hanno trascorso insieme anche le ultime vacanze estive. Inoltre la Ferguson è rimasta accanto al padre delle sue figlie anche quando nel 2019 è scoppiato lo scandalo sul caso Epstein e lui è stato esonerato da tutti i suoi doveri reali. Attendiamo il seguito e magari le nozze.