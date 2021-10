Charlene di Monaco: “Qualunque madre separata dai figli può capire come mi sento adesso”

Charlene di Monaco ha subito la terza operazione in Sudafrica, un altro intervento ma il suo ritorno a casa dai figli e dal principe Alberto sembra sia ancora una volta rimandato. E’ sul suo profilo Instagram e con la sua voce che questa volta Charlene Wittstock chiarisce come sta e non sono in salute. Sembra che dovrà affrontare ancora un altro intervento, continua a parlare di infezione ma desidera anche far capire a tutti che la sua famiglia le manca tantissimo, che non vede l’ora di tornare a casa. Charlene di Monaco si rivolge alle mamme che per lungo tempo magari sono state costrette a stare lontane dai figli, sa che loro la possono comprenderla più di tutti gli altri. E’ anche un modo per chiedere al gossip di smettere di dubitare e di non parlare più di crisi e di mancanza di volontà di tornare al Principato di Monaco.

Charlene di Monaco spiega tutto dall’arrivo in Sudafrica alle operazioni

Era arrivata in Sudafrica per supervisionare i progetti della fondazione di cui fa parte, era già malata ma non lo sapeva, poi c’è stata la prima operazione e il seguito. E’ in Sudafrica dalla scorsa primavera, è rimasta in silenzio più volte, difesa dal principe Alberto ma adesso fa sentire la sua voce. Sul suo profilo Instagram spiega che è impaziente di rientrare a casa che i suoi figli Jacqui e Bella, come li chiama lei, le mancano tantissimo. L’ultima volta che li ha abbracciati è stato ad agosto, pensava che a fine ottobre potesse tornare a casa, invece sta ancora male.

Pensa alle mamme che sono nella sua stessa condizione: “Hanno sicuramente dovuto provare la stessa cosa che ho provato io”.

E’ forte Charlene Wittstock e pensa al futuro, a quando tornerà a casa dai figli e dovrà poi tornare in Sudafrica per proseguire il suo lavoro, continuando a seguire la sua Fondazione.

