Dopo le parole di Alberto Matano arrivano i commenti di Mara Venier e Rita Dalla Chiesa

Le reazioni del pubblico che ieri seguiva Alberto Matano a La vita in diretta si aggiungono ai commenti di Mara Venier e Rita Dalla Chiesa ma anche a tanti altri vip che non hanno potuto che applaudire il conduttore. L’eleganza di Alberto Matano nell’evitare di fare spettacolo ieri, la sua vita privata che per un attimo e con fatica ha fatto da ponte in modo forte per denunciare l’assurda mancata approvazione del Ddl Zan. A qualcuno interessa sapere se ieri c’è stato un coming out, ad altri di apprezzare ben altro. Le immagini dal Senato ci hanno ammutoliti ma Alberto Matano è tra chi ci ha messo ben più di semplici parole. Mara Venier e Rita Dalla Chiesa sono tra le colleghe e amiche che conoscono bene il conduttore.

Un semplice cuore rosso, niente altro. Mara Venier ha voluto condividere quel mezzo minuto di parole ed emozioni di ieri di Alberto Matano, non serve aggiungere altro, non serve dire altro a tutti.

Rita Dalla Chiesa ha invece esternato ciò che ha provato ascoltando Matano: “Ci sono giornate che ti regalano un’emozione fortissima. Oggi a La vita in diretta ho amato piu’ di sempre Alberto Matano, e il suo bisogno di difendere tutte quelle persone e quelle famiglie che, da ieri sera, sono state lasciate sole a combattere una battaglia che speravano di vincere. La battaglia dei diritti umani – ha poi proseguito – Mentre l’immaturita’ politica esultava, in modo sgangherato, al Senato, migliaia di anime belle e fragili si sentivano, ancora una volta, messe all’angolo. La loro sofferenza calpestata. Ho sempre pensato che in un Paese che vuole essere civile non dovrebbero proprio esserci leggi a tutelare l’individualità e il rispetto per ognuno di noi – concludendo – Grazie, Alberto, per averlo fatto tu. Ti voglio un bene infinito e ti stimo immensamente come uomo, come amico, come cittadino, come la bellissima persona che sei”.

