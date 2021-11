Acquisti per il Natale, Antonella Clerici mostra il suo posto del cuore

Antonella Clerici adora il Natale, a breve vedremo di certo qualche immagine della sua casa nel bosco già immersa nelle festività natalizie. Con sua figlia Maelle è già andata a caccia di nuovi addobbi. E’ sul suo profilo Instagram che ha mostrato il suo posto del cuore, lo store dove adora fare acquisti per la casa e in questo periodo ovviamente per il Natale. La Clerici adora tutto il mese di dicembre, è il mese del suo compleanno, anche se più volte ha confidato che gli anni più belli sono tra i 40 e i 50 e lei li ha già superati. Poco importa, a Natale tutto diventa magico e a contribuire all’atmosfera da sogno ci pensano anche gli addobbi. Antonella Clerici cammina tra gli alberi di Natale illuminati, alla ricerca forse di un nuovo albero o di altro.

“Adoro il Natale, questo è il mio posto del cuore” e il posto del cuore a cui si riferisce la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è Ecliss Home Decor.

Antonella Clerici spesso mostra piccoli angoli della sua vita privata, mostra com’è quando non è in tv ma senza eccessi, senza ostentare. Spesso tra le stories c’è il raccolto dell’orto che è vicinissimo alla casa nel bosco dove vive con Vittorio Garrone. Ogni tanto pubblica uno scatto di Maelle. Poi ci sono i cani, da un po’ c’è anche Simba, il labrador di sua figlia, così simile al suo Oliver.

Pezzetti di vita, pezzetti di cuore di Antonella Clerici che mostra anche un breve video in cui sono in bici, passeggiano con i cani nel grande bosco. Vittorio e con Simba, Antonella riprende tutto, soprattutto le emozioni.

Ed è un messaggio pieno di emozioni e verità quello che ha espresso nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. La Clerici si è vaccinata, ha fatto vaccinare anche sua figlia che ha 12 anni, non ci sta che tante persone non abbiano fatto nemmeno una dose e non rispettino la comunità.

