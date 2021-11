Cena a casa di Mara Venier: cosa ha cucinato per Pretelli, Matano e gli altri amici?

Mara Venier non perde l’invidiabile abitudine di preparare la cena per gli amici. La sua casa è sempre piena di persone a cui tiene ed è ovviamente a tavola che l’allegria è perfetta. Chi ha invitato questa volta a cena la Venier? Pierpaolo Pretelli, Alberto Matano, Vincenzo Spadafora e qualche altro amico che non mostra sui social. Tra le storie Instagram svela però subito cosa ha preparato per la cena. Una perfetta padrona di casa Mara Venier, lo dicono tutti i suoi amici, quelli che poi ritornano sempre per gustare le sue preparazioni ma soprattutto per una bella serata nella sua casa romana. E’ lei che si mette ai fornelli, ogni volta mostra la sua cucina e i fornelli accesi mentre tutto è ancora in cottura. Come in un perfetto ristorante la conduttrice non ha molti piatti nel menù, infatti cucina un po’ sempre le stesse cose, i suoi piatti migliori.

Mara Venier: “I miei amici vanno matti per le pizzelle napoletane”

“Stasera si cucina, amici a cena, pizzelle napoletane, cotechino portato da Venezia da mia cugina” così Mara Venier presenta il menù della serata e la cugina. Pizzelle fritte con pomodoro e formaggio grattugiato già pronte e il ragù di pomodoro per condire i tortelloni. Può bastare ed è sempre lei a cucinare.

Poco dopo i suoi ospiti hanno già mangiato tutto, tutti soddisfatti della cena. La Venier riprende un po’ tutto, c’è Pierpaolo Pretelli in piena allegria, dalla finestra il riflesso ed è Alberto Matano a sorridere alla sua amica. Svela poi anche la presenza di Vincenzo Spadafora. Un’altra bella serata a casa della conduttrice di Domenica In che riesce ad unire in modo perfetto lavoro e vita privata. E’ anche questa una delle sue formule vincenti: a Domenica In entrano solo gli amici che può intervistare come nessun altro riesce a fare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".