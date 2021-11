Alessia Mancini dopo l’operazione. Dall’ospedale raccomanda: “Prendetevi cura di voi”

Alessia Mancini è ricoverata in ospedale, ha subito un’operazione, per fortuna niente di grave perché lei si è presa cura di se stessa. E’ questo il messaggio di Alessia Mancini, questo il motivo del suo post; si rivolge a tutti i suoi follower: “Prendetevi cura di voi, sempre”. Dalle sue parole si comprende che l’intervento è arrivato grazie alla prevenzione. Non dice tutto ma possiamo immaginare, forse tra un po’ di giorni racconterà nel dettaglio cosa è accaduto. Sui social la Mancini aveva già anticipato di un’operazione. Racconta di un piccolo intervento ma il suo messaggio è importante, la prevenzione è sempre importante. Bisogna controllarsi, bisogna stare attenti ai segnali, ai sintomi, conoscersi e rivolgersi ai medici in caso di dubbio.

Come sta Alessia Mancini?

Tutto è andato bene. “Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento… tutto ok” un piccolo intervento, non aggiunge altro. Pollice alzato e Alessia Mancini dall’ospedale Sant’Eugenio di Roma aggiunge gli hashtag “la salute è tutto” e “prevenzione”. Poi un dolce video con Flavio Montrucchio, con il marito che è un po’ preoccupato per la sua bellissima moglie ma scherza per come si è dovuto preparare prima di entrare, con cuffia, camice e mascherina.

Pochi minuti fa la showgirl ha pubblicato tra le storie di Instagam alcuni momenti della giornata in ospedale. Era digiuna da ieri e una fetta biscottata con la marmellata le sembra chissà cosa ma promette che appena potrà farlo preparerà un bel dolce per tutti, come fa sempre sui social. “Appena recupero un po’ di forse preparo un bel dolcetto… digiunavo da ieri, ho una fame”. Poi mostra la mano senza la fede, le sembra così strano, non è abituata. Tutto è andato bene, la prevenzione salva la vita e dopo questo piccolo intervento Alessia Mancini sarà ancora più serena.

