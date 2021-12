Altro doloroso lutto colpisce la Regina Elisabetta: è morta la sua dama di compagnia

Ancora un altro lutto per la Regina Elisabetta, ancora un altro dolore, un’altra persona a lei tanto cara cui deve dire addio. La Regina d’Inghilterra ha perso la sua dama di compagnia, la morte di Ann Fortune FitzRoy avviene a 101 anni. I commenti di tutti possiamo immaginarli ma Ann Fortune era al servizio di Sua Maestà dal 1967. Questo è senza dubbio l’anno più difficile per lei, che inizia anche ad avere una salute non più di ferro. Lo scorso aprile la morte del marito, il Principe Filippo, morto a 99 anni, poi l’addio anche al caro amico e fidato collaboratore della royal family Sir Michael Oswald. Oggi la regina piange ancora una volta, era molto legata alla sua dama di compagnia che le è rimasta accanto fino alla fine.

La dama di compagnia della Regina Elisabetta era responsabile di vestiti e gioielli

E’ un mondo così lontano dal nostro, la figura della duchessa appena scomparsa era responsabili dei gioielli e degli abiti della sovrana, l’ha accompagnata nei momenti più importanti, le è sempre stata fedele, le ha sempre mostrato il suo affetto. Nelle occasioni pubbliche l’abbiamo vista spesso accanto a lei; era l’unica ad avere accesso ai gioielli e ai vestiti della regina.

Dama di compagnia di alto rango, nobildonna inglese, lascia così il vuoto dopo più di mezzo secolo al servizio della corona inglese. Lascia un vuoto che diventa ancora più incolmabile dopo la perdita del Principe. Ann Fortune FitzRoy l’ha accompagnata in tante occasioni speciali, eventi, viaggi.

E’ morta per cause naturali lasciando un po’ più sola la sovrana d’Inghilterra così duramente colpita quest’anno dai lutti e dai dispiaceri. Erano molto legate, la regina poneva nella sua Mistress of the Robes massima fiducia. Il suo non era solo un ruolo previsto dalla royal family, era molto di più.

