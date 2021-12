La cartolina di Natale di William, Kate e i principini è insolita

C’è sempre un messaggio o più di uno dietro le foto di William e Kate, le foto ufficiali che scelgono con i principini. La cartolina di Natale arriva puntuale anche quest’anno ma è insolita. Questa volta lo scatto è estivo, è una foto scattata durante un viaggio in Giordania. Non ci sono maglioni di lana, come sempre c’è una famiglia che è in posa per il fotografo ma c’è anche tutta la bellezza dei loro sorrisi, quel pizzico di spontaneità. Ci sono le mani di William e Kate che si poggiano sull’altro e i suoi figli più grandi. Charlotte è bellissima, George sembra avere perso un po’ della sua timidezza, Louis è come sempre in prima fila.

La cartolina natalizia dei duchi di Cambridge è una foto di inizio anno

“Felici di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di quest’anno” si legge sul profilo social dei duchi di Cambridge. E’ una foto di inizio anno, un viaggio con tutta la famiglia. Kate Middleton indossa un abito chemisier verde oliva, William d’Inghilterra è in pantaloni corti e polo marrone; pantaloni corti anche per George e Louis. Maglietta militare per il primogenito e fantasia militare per il piccolo.

Charlotte è accanto al papà, bellissima nel suo abitino a quadretti bianchi e blu. Gambe incrociate per Louis che indossa la polo a righe bianca e blu abbinata alle sneakers blu. 8, 6 e 3 anni le età dei principini.

Sarà un Natale più sereno per il royal family? La pandemia spaventa meno ma Harry e Meghan Markle restano troppo lontani da loro. Non c’è più il principe Filippo ma ci sono state altre attese nascita nella loro famiglia.

L’8 dicembre Kate e il principe William hanno assistito al concerto di Natale a Westminster Abbey; evento voluto dalla duchessa di Cambridge per la sua fondazione. Assenti i principini a cui William e Kate cercano di dare il più possibile una vita normale come tutti gli altri bambini.

