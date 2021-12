Gli auguri di Charlene di Monaco ai figli: non è con loro per il compleanno?

Sul profilo social di Charlene di Monaco gli auguri ai suoi figli, ai piccoli Jacques e Gabriella che ieri hanno compiuto 7 anni. Per il compleanno la principessa di Monaco non era a casa con i suoi gemellini? Non è chiaro ma dalle foto sembra proprio che i piccoli abbiano dovuto rinunciare agli abbracci della mamma. In genere le foto di compleanno sono con Alberto e Charlene, con mamma e papà. Questa volta la scelta di entrambi di non apparire è forse perché la Wittstock è ancora in cura. Il principe Alberto di Monaco ha chiesto un po’ di pace, di non creare pettegolezzi, di non proseguire perché tra loro due non c’è nessuna crisi, il matrimonio non è in pericolo. Poi appaiono queste foto dei gemellini di Monaco nel giorno del compleanno ed è impossibile evitare di pensare a Charlene.

Il compleanno di Jacqes e Gabriella di Monaco

La principessa di Monaco è tornata dal Sudafrica ma si è vista in pubblico solo quel giorno, quando è atterrata a casa ed è stata accolta dalla sua famiglia. Le foto di rito, gli abbracci e poi l’annuncio che non sarebbe stata presente alla festa Nazionale così tanto attesa nel Principato.

Nessun annuncio invece per la festa di compleanno dei bambini. Forse Charlene Wittstock è davvero in Svizzera o in un’altra località segreta, lontana da tutto e tutti per riprendersi dopo il lungo periodo trascorso in Sudafrica, dopo i problemi di salute, gli interventi subiti e le complicazioni di cui si è parlato.

Non c’è nessuna crisi tra Alberto e Charlene di Monaco ma tutti temono che la principessa stia ancora male. I suoi bellissimi bambini ieri hanno compiuto 7 anni, forse davvero un compleanno senza la loro mamma, forse il principe le ha inviato le foto e il suo dolore per l’assenza sarà stato immenso.

