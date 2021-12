La figlia di Clizia Incorvaia ha il covid, lei teme per il bebè

Ha paura Clizia Incorvaia, sua figlia Nina ha il covid. Nina ha solo sei anni ed è risultata positiva, sta bene ma la influnencer non è serena, è incinta e ha tre persone da proteggere: se stessa, la sua bambina e il figlio che attende. Sono momenti di sconforto per Clizia Incorvaia, sono giorni di grande preoccupazione che ha voluto condividere con i suoi follower. La piccola Nina, la sua bellissima primogenita, è nata dalla storia d’amore con Francesco Sarcina, è soprattutto per la sua bambina che adesso è preoccupata ma non può fare a meno di pensare che anche lei rischia di risultare positiva, e rischia anche il figlio che porta in grembo. E’ a Instagram che la Incorvaia ha affidato il suo sfogo, ha pensato fosse giusto che chi la sostiene fosse messo al corrente.

Clizia Incorvaia preoccupata per i suoi figli

“Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)” ha detto tutto Clizia, anche che non è ancora vaccinata, è incinta e tra pochi giorni avrebbe fatto la prima dose.

“Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinanzi a casi di covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la “sana leggerezza” ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo è più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo” è la sua raccomandazione a tutti. “Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare” è un consiglio che regala a tutti, accanto agli auguri inviamo anche questo messaggio.

