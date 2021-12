Charlene di Monaco resta in clinica anche a Natale

Charlene di Monaco a Natale non sarà con i figli, con il principe Alberto. Charlene Wittstock resta in clinica, ha bisogno di riposare ma sono parole che non bastano più. A rendere tutto più preoccupante è la cartolina di auguri scelta dalla famiglia reale. Quest’anno non hanno potuto scattare la tradizionale foto accanto all’albero di Natale, Charlene non c’era e hanno preferito un dipinto. E’ un dettaglio che suggerisce a molti di pensare che la principessa di Monaco stia davvero male. Si parla di depressione ma è un termine che a Palazzo si evita. Qualcuno pensa possano essere anche altri problemi di salute ma il principe Alberto di Monaco ha chiesto di evitare chiacchiere inutili perché sua moglie ha solo bisogno di riprendersi dopo i lunghi mesi in Sudafrica, dopo le varie operazioni e le complicazioni.

Charlene Wittstock ricoverata in una clinica in Svizzera

Manca troppo poco al Natale per fare pensare che lei ci sarà. Il portale francese Voici ha rivelato che la principessa è in una clinica in Svizzera.

Stéphane Bern, esperto di reali e amico di famiglia dei Grimaldi, ha aggiunto al magazine Gala alcuni dettagli sulle condizioni di salute della moglie di Alberto di Monaco: “Charlene ha avuto un anno difficile con molti problemi di salute. Come molte persone che hanno subito un tale trauma, ha bisogno di riposo” augurandole di tornare presto dai bambini e da suo marito.

Nessuna conferma sullo stato di salute di Charlene Wittstock ma sempre Bern racconta che lei e il principe sono in contatto: “lui la ama profondamente e si prende cura dei suoi figli molto bene. È un uomo molto coraggioso”. Non c’è crisi per la coppia, forse c’è davvero la necessità di un periodo di riabilitazione dopo avere rischiato la vita. Questo Natale però sarà davvero triste per la famiglia reale, per i bambini e anche per la principessa.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".