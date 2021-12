Auguri di Natale: dillo con una frase

Siete pronti per gli auguri di Natale? Le feste natalizie sono un periodo davvero frenetico perché bisogna pensare a tantissime cose, rispetto ai normali giorni di routine. Oltre al lavoro e ai vari impegni della vita quotidiana, ci ritroviamo ad organizzare gli addobbi, le cene, i pranzi, le partite a tombola e la complicatissima corsa ai regali. Perché caricarci pure il peso di trovare le perfette parole per scrivere gli auguri di Natale ad amici, parenti, colleghi o conoscenti vari, se su internet ce ne sono una infinità? Spesso infatti può risultare veramente difficile trovare quei dieci minuti per scrivere delle belle parole o addirittura trovare il tempo per inviare gli auguri… Forse si ha persino paura di sbagliare, di non scrivere la cosa giusta! Soprattutto se il destinatario è una persona che non conosciamo così bene. Vi semplifichiamo il compito!

Ecco le frasi perfette per fare gli auguri di natale 2021

Tutte le frasi che abbiamo radunato e pensato per voi:

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale.

Per questo Natale spero che tu possa trovare tanti sorrisi nei pacchi che ora scintillano sotto l’albero. Auguro a te e la tua famiglia una giornata splendida e delle feste meravigliose.

Natale: il momento più magico e speciale per rinnovare il nostro affetto a chi vogliamo veramente bene.

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… Speriamo che non sbaglino strada.

Ogni tuo sorriso accende in cielo una nuova stella. Continua a brillare per sempre, i tuoi sogni sono a portata di mano, realizzali! Tanti auguri.

Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla famiglia. Per questo ti sento particolarmente vicino e desidero augurarti di trascorrere questi giorni di festa in serenità assieme ai tuoi cari.

Che la notte di Natale brilli per voi di luce, grazia e amore.

Che questa festa porti gioia e felicità in abbondanza nella tua vita.

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore.

Non possiamo che augurarvi di passare delle feste serene da passare con tutte le persone a cui volete bene! Buon Natale dalla redazione di Ultime Notizie Flash!

