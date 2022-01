Un altro dolore per Tiziano Ferro: è morto Jake, il cane con tre cuori

Un dolore immenso per Tiziano Ferro, un altro dolore così simile a quello provato già con la morte di Beau. E’ morto anche Jake, il cane che Tiziano Ferro e Victor Allen avevano adottato un anno fa regalandogli l’ultimo periodo della sua vita fuori dal canile e facendogli dimenticare i maltrattamenti subiti in passato. In realtà come spesso accade è stato l’anziano cane a dare alla coppia tanto amore e fedeltà. L’avevano adottato nel 2020 con i suoi problemi di salute e non è la prima volta che il cantante fa una scelta così generosa, quella di regalare una seconda possibilità agli animali che hanno passato la loro esistenza rinchiusi. Jake era uno di quei cani che nessuno vuole, Tiziano Ferro e suo marito sapevano che presto avrebbero sofferto per un altro addio.

Tiziano Ferro deve dire addio anche a Jake

“Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio”.

Tiziano Ferro pubblica la foto accanto al suo cane, in lacrime mentre lo abbraccia per l’ultima volta. Jake era entrato nella vita e nella casa di Tiziano e Victor tre giorni dopo la morte dell’adorato Beau. “Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te… me lo ha detto Beau” così l’aveva presentato a tutti e oggi deve dirgli addio, così presto ma consapevole di avergli dato e ricevuto tanto amore.

