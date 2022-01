Al Bano contro i no vax: “Vanno a farsi curare e poi fanno il mea culpa”

Al Bano ha il Covid, l’ha preso a Natale a casa di sua figlia Cristel e con lui anche Romina jr. Il cantante sta bene, se non avesse fatto il tampone non saprebbe nemmeno di avere il Covid. E’ sereno e ringrazia il vaccino, Al Bano Carrisi ha già fatto la terza dose e sa bene che per la sua età e i problemi di salute che ha avuto in passato il vaccino è la sua salvezza. E’ la salvezza e la libertà per tutti ed è per questo che ha un messaggio per i no vax, per chi ancora parla di complotti e crede di sapere tutto ma poi quando prende il covid e sta male si pente, si fa curare e capisce l’errore.

Al Bano su Oggi: “Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato”

Ne abbiamo visti tanti di casi di no vax che hanno rifiutato il vaccino costruendo tante teorie e il cantante di Cellino San Marco ha qualcosa da dire, come tutti: “Se la tua verità porta morte o malattia, o prendi coscienza oppure dobbiamo fartela prendere. Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato: vanno a farsi curare e poi fanno il mea culpa. È tardi! Bisogna capirlo prima. Il vaccino non è contro l’uomo, è la salvezza dell’umanità, da sempre”.

E’ sul settimanale Oggi che riversa la sua rabbia ed è sempre nella stessa intervista che ha raccontato il suo Natale. Dopo 20 anni le figlie avevano un unico desiderio, quello di trascorrere il 25 dicembre insieme. Al Bano è volata in Croazia con Romina jr a casa di Cristel. Da quando Ylenia non c’è più non l’avevano più festeggiato. Un’amica di Cristel purtroppo ha poi saputo che era positiva; da lì il contagio. Carrisi però sta benissimo: “Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento” ma non ha potuto partecipare al Capodanno in Musica su Canale 5 ed è ancora in isolamento a casa lontano da tutti.

