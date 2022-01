Gigi D’Agostino combatte contro la malattia e mostra tutto il coraggio in una foto

Solo un mese fa Gigi D’Agostino ha rivelato la sua lotta contro la malattia ma a nessuno aveva mai mostrato le sue condizioni. Con poche parole aveva confessato la sofferenza, un dolore costante, la speranza di trovare un po’ di sollievo. Gigi D’Agostino ha poi trovato anche il coraggio per mostrare come sta adesso, la speranza è che il nuovo anno gli porti pace e forza. Guardiamo la foto e ci sembra tutto così assurdo. Uno scatto pieno di dignità, di verità, una foto che racconta meglio di qualunque commento. Il dj e producer ha 55 anni, quello scatto ne aggiunge così tanti che sembra passato chissà quanto tempo da quando guardava in pista le generazioni che ha fatto e continuava a fare ballare. Il suo messaggio sul finire del 2021 spiegava il perché della sua assenza, malattia e dolori che l’avevano reso così debole. Oggi quella sofferenza è ben chiara a tutti.

Gigi D’Agostino contro un grave male

La malattia così aggressiva, la sofferenza che lo consuma, sono parole sue alla ricerca di pace e sollievo. Dopo un mese appare di nuovo sui social e sceglie di mostrare la verità. E’ in casa, cammina con il deambulatore, aggiorna così i suoi milioni di fan, i collaboratori, sulle sue condizioni di salute.

“Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore, Gigi” scrive ricevendo immediatamente l’abbraccio di tutti. Ha il coraggio e la dignità di mostrare un pezzetto del suo presente ma non dice altro, non racconta nel dettaglio cosa lo sta facendo soffrire così tanto.

“Gigi che tutta la forza ed energia che ci hai donato facendoci ballare, oggi ti possa tornare tutta con la grinta di ogni pensiero, ogni messaggio, ogni visualizzazione di tutti noi popolo della dance e delle belle notti sulle tue note…. Forza Capitano” un messaggio tra tanti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".