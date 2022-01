Benedetta Rossi abbracciata a Marco prima del ricovero: “Devo essere forte”

Due giorni fa Benedetta Rossi ha informato tutti che era arrivato un momento difficile per lei, la necessità di subire un’operazione alla schiena. Non poteva più rimandare e preoccupata ha comunicato anche il suo stato d’animo. Poco fa Benedetta ha condiviso sui social la foto scattata con Marco prima del ricovero. Una foto fatta al volo, con poco entusiasmo, ma forse mentre la guarda adesso vedrà lo sguardo sereno e rassicurante di suo marito e le darà forza. Questa volta non è la foto di una delle sue ricette e Benedetta Rossi non è preoccupata se la torta uscirà perfetta dallo stampo. La dolce food blogger ci ha sempre mostrato il lato leggero della vita, ogni tanto ha condiviso i suoi dolori ma per il resto in cucina con lei si sorride. Questa volta è diverso, niente di insuperabile ma non è semplice subire un’operazione in questo periodo, restare da soli in ospedale, prima, durante e dopo l’intervento. E’ così un po’ per tutti e Benedetta Rossi sa che deve essere forte, lo ripete come un mantra.

Benedetta Rossi in ospedale per l’operazione alla schiena

“Foto al volo pochi minuti prima del ricovero” è lo scatto pubblicato poco fa da Benedetta. “Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte” Marco non può restare con lei, nessuno potrà starle accanto in questi giorni, tutto a causa del covid.

“Ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene! Ci vediamo domani” sa che tutti seguiranno questi giorni pensando a lei, aspettando un suo post, sa benissimo che non è sola ma anche che dovrà affrontare tutto senza qualcuno che le tenga la mano, ed è terribile per tutti.

In tanti continuano a scriverle di farsi forza. “Hai il sostegno e le preghiere di un foltissimo gruppo di amici che sono con te, seppur a distanza!” ed è sempre Sandra Milo a commentare ma è il pensiero che le rivolgono tutti.

