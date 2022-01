Amadeus a messa a Sanremo dall’ex conduttore che oggi è Don Fabrizio Gatta

E’ stata una dolce sorpresa per Don Fabrizio Gatta vedere tra i banchi durante la celebrazione della messa Amadeus, Gian Marco Mazzi e Lucio Presta. Sono tutti e tre a Sanremo per la preparazione del festival e di domenica mattina hanno deciso di partecipare alla messa dell’ex collega. Fabrizio Gatta è ex conduttore e giornalista, ha lavorato in Rai per 20 anni, ha poi deciso di lasciare la professione e seguire il suo cammino sacerdotale. Lo ricorderete di certo conduttore di Linea Verde e Linea Blu ma di recente è stato ordinato sacerdote nella chiesa della città ligure. E’ con un tweet che l’ex collega di Amadeus ha manifestato la sua gioia nel vederli tutti e tre nella sua chiesa e così partecipi alla funzione.

Amadeus a Messa a Sanremo dall’amico ex collega

“Con la luce negli occhi si sono seduti al primo banco della chiesa e ho visto che hanno seguito la celebrazione e l’omelia con partecipazione e passione” il commento di Don Fabrizio che su Twitter ha postato la foto con Amadeus. “Che gioia grande ritrovarci a Sanremo davanti al Signore. La vostra presenza è un segnale eloquente di fede. Quanto bene fanno i gesti e le parole, quelle giuste, dolci, quelle del cuore, in empi difficili come questi in cui rischiamo di smarrirci”.

All’Ansa l’ex conduttore ha anche spiegato che oggi è la domenica della parola: “Ovviamente chi ha la responsabilità di un mezzo televisivo va incontro a responsabilità e sono sicuro che Ama le sente sulle proprie spalle”.

All’uscita dalla chiesa il direttore artistico e presentatore dell’imminente festival di Sanremo non ha però voluto dire nulla sulla 72esima edizione della kermesse canora limitandosi a dire che oggi non si parla di Festival. Intanto, subito dopo è tornato al lavoro al Teatro Ariston perché manca davvero pochissimo alla gara, allo spettacolo.

