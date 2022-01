Kim Rossi Stuart salva il figlio scivolato nel Tevere: spavento per Ilaria Spada incinta

Il piccolo Ian, il figlio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, ha fatto spaventare tantissimo mamma e papà. E’ scivolato nel Tevere durante una passeggiata e Kim Rossi Stuart è stato pronto a portarlo subito in salvo. Davvero attimi di panico per Kim e Ilaria, lei è anche incinta del terzo figlio ma in quel momento ha avuto una forza incredibile nonostante il pancione. La famiglia al completo stava passeggiando sul lungotevere di Roma. Ilaria Spada bellissima in dolce attesa, Kim Rossi Stuart e i due bambini Ettore e Ian. Il più piccolo è cascato in acqua, in un attimo l’attore e regista era già accanto al suo bambino per portarlo in salvo. Tutto è finito bene e a riportare la notizia ci pensa la rivista Diva e Donna. Una serie di foto in cui mostra la dinamica del brutto episodio. E’ incredibile come si sia sempre qualcuno pronto a scattare foto per il gossip.

Brutto episodio per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Forse il bambino è scivolato a causa della pavimentazione ghiacciata, così riporta il settimanale di gossip. Il piccolo Ian è così scivolato nell’acqua e papà Kim grazie alla sua prontezza l’ha ripreso subito. Poi un abbraccio della mamma ha risolto tutto, ma che spavento!

Paura anche per il più grande dei figli, Ettore è nato nel 2011 mentre Ian ha solo due anni. Episodio già dimenticato, adesso la famiglia attende con dolce ansia che arrivi il terzo bebè in casa. Ilaria Spada ha annunciato la gravidanza a novembre e forse non manca poi molto al parto.

“Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi?” ha commentato di recente la splendida Spada e chissà se davvero non si fermeranno.

Si sono sposati pochi anni fa ma stanno insieme dal 2011, sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, devono il loro incontro a Caterina Balivo. Tutto è accaduto una sera a casa della conduttrice, lì il loro primo incontro.

