Al Bano reagisce ai nuovi tatuaggi di Jasmine: “Sempre porcherie”

Altri tatuaggi sulla pelle per Jasmine Carrisi che ha deciso di mostrarli ad Al Bano per fare vedere a tutti la sua reazione. E’ sui social che va in scena il siparietto tra padre e figlia e a papà Carrisi, come è facile immaginare, quei tattoo non piacciono molto. Vorrebbe vedere sua figlia Jasmine senza disegni sulla pelle, perché è così bella “come tua padre ti ha fatto” dice lui facendo ben comprendere il significato delle sue parole. Jasmine Carrisi adora i tatuaggi, ne aveva già sette e adesso ne ha fatti altri. Prima i capelli che da biondi sono diventati rossi e adesso Al Bano chiede spiegazioni sui nuovi tatuaggi. Chissà se il cantante li ha contati, se sa quanti ne ha già fatti la sua piccola Jasmine.

Jasmine Carrisi si diverte a guardare la reazione di Al Bano

“Mostro per la prima volta a mio padre i miei ultimi tatuaggi” tutti pronti e poi ai follower fa vedere il seguito. Al Bano entra nella camera di sua figlia, guarda perplesso i tattoo e poi dice: “E sempre porcherie…Stai così bene come mamma t’ha fatta e invece no, deve mettersi i puntini…”. Sapeva che suo padre non avrebbe approvato del tutto ma Jasmine Carrisi ha 20 anni, non ha bisogno del permesso.

E’ quel numero 777 che spaventa per un attimo l’artista pugliese ma la figlia spiega subito che quel numero tatuato sulla mano è un numero angelico. Nessun timore, nemmeno per il cuore con le spine, Jasmine l’ha dedicato a se stessa.

Il cantante di Cellino San Marco cerca di capire se quando li fa sente dolore. Lei spiega che per fare il cuore un po’ di dolore sul braccio l’ha sentito. “Ben ti sta!” risponde Al Bano e per sottolineare che a lui non piacciono per niente dice a tutti di non farli.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".