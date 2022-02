Sabrina Ferilli torna sul Ferilli gate: con una frase chiude il caso

Ultime news sul Ferilli Gate…Le risposte di Amadeus ieri in conferenza stampa a Sanremo non sono bastate o forse chissà, non hanno convinto chi ha ascoltato le parole di Sabrina Ferilli nel backstage, ha visto le sue smorfie sul palco e ha pensato che forse, c’era ancora qualcosa da raccontare. Già ieri pomeriggio la conduttrice tramite il suo gruppo di lavoro aveva fatto sapere che non c’erano state tensioni e che era andato tutto nel migliore dei modi, ringraziando Amadeus per la bella serata a Sanremo. Eppure nonostante le parole del direttore artistico del Festival, quelle di Sabrina fatte arrivare via terze persone e le sue storie sui social dove ringraziava pubblicamente Amadeus, il caso è continuato a essere virale. E allora è stata la stessa Sabrina Ferilli che via social, postando alcune delle immagini più belle della finale di Sanremo, ha cercato di mettere fine a questo caso.

Il Ferilli Gate non è mai esistito? Sembrerebbe proprio di no…

La risposta di Sabrina Ferilli: nessun Ferilli Gate?

Poche ore fa quindi la conduttrice, vista la continua insistenza di chi voleva sapere la sua su questa storia, ha scelto di parlare a modo suo. Lo ha fatto postando sui social alcune foto che la mostrano sorridente, rilassata e bellissima sul palco di Sanremo. Tra gli scatti, anche un abbraccio con Amadeus e poi queste parole: “ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate chi più di me potrebbe sapere? #Sanremo2022“.

Il caso è chiuso in modo definitivo? A questo punto possiamo dire proprio di si. Il Festival non ci ha regalato nessuna polemica effettiva per cui dovremmo semplicemente farcene una ragione e ammettere che sia andato tutto liscio! E adesso aspettiamo Sanremo 2023!

